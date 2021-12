Manchester United empata em Newcastle

O Manchester United foi a Newcastle empatar 1-1, em jogo da 19ª jornada da Premier League.









Os Red Devils, que vinham de três triunfos consecutivos na competição, contaram no onze com Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Certo é que os magpies foram quase sempre superiores à formação orientada pelo alemão Ralf Rangnick.

A paragem forçada do United durante duas jornadas, devido à pandemia, sentiu-se claramente em campo. Na primeira parte a equipa quase não rematou à baliza contrária. E foi do Newcastle o momento da partida, com o grande golo do francês Saint-Maximin aos 7 minutos.









Com CR7 e Bruno Fernandes muito apagados, a equipa de Newcastle foi acumulando situações atrás de situações.

No segundo tempo entrou o uruguaio Cavani nos Red Devils e o jogo mudou um pouco. Houve mais oportunidades da equipa forasteira, que chegou ao empate precisamente pelo avançado uruguaio. Contudo, foi o Newcastle que teve várias hipóteses para fazer o segundo golo, com o guarda-redes espanhol David de Gea e o poste a impedirem o 2-1. Um resultado que não agrada a nenhuma das equipas, já que não permite ao Manchester United aproximar-se mais dos lugares europeus, como pretendia, nem ao Newcastle sair da zona de despromoção.



103 casos de covid em 7 dias



A Liga inglesa de futebol registou um total de 103 casos de Covid-19 entre os dias 20 e 26 de dezembro. Um número que obrigou ao adiamento de vários jogos e que vai continuar a afetar a competição nas próximas semanas. Este registo suplanta o da semana anterior, que tinha sido de 90 casos positivos.