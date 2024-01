O Manchester United pondera avançar para a contratação de Viktor Gyokeres. Segundo informações provenientes de Inglaterra, o emblema de Old Trafford mostrou interesse no avançado do Sporting, tendo em conta o reforço do plantel no mercado em curso.



Segundo notícias já veiculadas no Reino Unido por um jornalista especializado no mercado de transferências, o Manchester United quer encontrar uma alternativa para concorrer diretamente no plantel com Rasmus Hojlund.









