Manchester United reintegra Antony após acusações de violência doméstica

O futebolista internacional brasileiro Antony vai ser reintegrado nos treinos do Manchester United, enquanto decorre a investigação policial ao crime violência doméstica, alegadamente cometida pelo avançado, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga inglesa.

"Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele vai retomar os treinos e está disponível para ser utilizado nos jogos, enquanto decorre a investigação policial. Esta decisão poderá ser revista em função dos desenvolvimentos do processo", informaram os 'red devils', em comunicado.

O clube inglês, no qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, assinalou que "desde que foram conhecidas as alegações, em junho, Antony cooperou com as autoridades policiais, tanto no Brasil como em Inglaterra, e continuará a fazê-lo".

A antiga namorada acusa Antony de a agredir em várias ocasiões, surgindo em imagens com uma ferida na cabeça e cortes numa mão, material que foi entregue às autoridades e que levou a abertura de um inquérito, no comissariado da mulher.