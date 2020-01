Perguntas CM 12 de Janeiro de 2020 Sporting: Bruno Fernandes deve ficar até jogo com o Benfica? SIM NÃO Votar

Bruno Fernandes pode ter cumprido este sábado, frente ao V. Setúbal, o último jogo ao serviço do Sporting, devendo apresentar-se no início da semana em Manchester para assinar pelo United, apurou oFrederico Varandas esteve em Inglaterra a tratar da transferência do médio, que já não deverá jogar o dérbi com o Benfica na sexta-feira. As negociações conheceram um avanço significativo.O Man. United está disposto a avançar com 60 milhões de euros, acrescentando 10 milhões de euros por objetivos e mais um jogador que será cedido a título definitivo. Marcos Rojo, argentino que se transferiu dos leões para o Man. United em 2013/14 a troco de 20 milhões de euros, é um dos nomes em cima da mesa.A confirmar-se a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United por estes valores trata-se da maior venda realizada pelos leões, superando os 45 milhões de euros da venda de João Mário para o Inter Milão.Jorge Mendes associou-se ao empresário do médio, Miguel Pinho, numa parceria que está disposta a resolver este dossiê de forma definitiva.Frederico Varandas aceita as condições, mas está a fazer um derradeiro esforço para contar com o médio no dérbi com o Benfica e na final four da Taça da Liga, que se disputa em Braga entre os dias 21 e 25 de janeiro.O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer admitiu este sábado que o Man. United está a negociar a transferência de Bruno Fernandes."Não posso falar de jogadores que alinham noutros clubes, mas tenho a dizer que [essa contratação] tem o apoio do clube", referiu Solskjaer à beIN Sports após o triunfo sobre o Norwich por 4-0.O Sporting negou este sábado as notícias que dão conta de um desentendimento entre Acuña e o diretor desportivo Hugo Viana."É mentira que tenha havido uma discussão. Se tudo correr bem estará apto para defrontar o Benfica", disse Miguel Braga. O diretor de Comunicação dos leões salientou que Acuña tem dores na coxa direita.Segundo as notícias, o atleta recusa-se a jogar enquanto não renovar o contrato. O argentino está a ser cobiçado pelo Inter Milão, que ainda não apresentou qualquer proposta aos leões.