Manchester United volta à carga por Bruno Fernandes

O Manchester United pondera avançar para a contratação de Bruno Fernandes já este mês. Um interesse que se reacende no seguimento de movimentações de mercado que envolvem outros jogadores aos quais o clube inglês também está atento.

Segundo informações provenientes de Inglaterra, Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos ‘red devils’ procura a toda a força acrescentar criatividade ao setor intermediário da sua equipa. Nesse sentido elegeu vários alvos. À cabeça colocou Christian Eriksen (Tottenham) e James Maddison (Leicester). Contudo, estes dois jogadores estão a ser alvo de forte cobiça externa, o que inviabiliza as pretensões do treinador norueguês. Eriksen, médio da equipa treinada por José Mourinho, parece estar prestes a assinar pelo Milan. Já Maddison é dado como intransferível neste momento pelo Leicester, por ser peça fundamental na equipa que segue em segundo lugar na Liga inglesa. E que o quer manter para assegurar um lugar na Champions.

Face a estes constrangimentos, Solskjaer vira-se para Bruno Fernandes. Uma opção perfeitamente enquadrada nas pretensões do clube. O United já revelara interesse pelo jogador do Sporting no verão do ano passado.

Os leões terão apresentado uma proposta para contratar Sporar, avançado esloveno, do Slovan Bratislava, revelou à Imprensa escocesa Ivan Kmotrik, dirigente do clube eslovaco.Dabbur, avançado israelita do Sevilha, que era dado como potencial reforço leonino, assinou pelo Hoffenheim até 2024.