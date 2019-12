Manuel Fernandes confirma reunião de Bruno de Carvalho na véspera do ataque a Alcochete

Manuel Fernandes (ex-jogador e funcionário do Sporting) recorda-se da reunião. Foi um dia antes do ataque. Bruno de Carvalho chamou o staff leonino e atirou: "Amanhã estejam aqui às 16h00. E aconteça o que acontecer estejam comigo." Esta terça-feira, no Tribunal de Monsanto, no julgamento sobre as agressões na Academia de Alcochete, Manuel Fernandes lembrou o que pensou na altura: "Que ia anunciar o despedimento de Jesus."Afinal não foi assim e Jesus, à mesma hora, preparava-se para treinar com a equipa principal. O staff, esse, esperava Bruno de Carvalho. Que não apareceu. Apareceram, sim, mais de "50 mascarados", lembra Manuel Fernandes. "Foi uma coisa muito feia. Vi o Bas Dost chorar", lembra a testemunha.Paulo Cintrão, assessor de imprensa do Sporting, ouviu as mesmas palavras de Bruno. E esta terça-feira em tribunal recordou ter ficado confuso quando viu Jesus na academia. "Pensei que ia ser despedido por causa dos maus resultados. Não percebia o que o presidente então queria dizer."Na sessão desta terça-feira, houve momentos de tensão. Miguel Fonseca, que defende Bruno, tentou insinuar o envolvimento de Frederico Varandas, "que estava a rir", disse, no momento do ataque. "Limite-se a factos. Não estamos a aqui para encher egos. Varandas não é para aqui chamado", disse o juiz.Oito jogadores do Sporting pediram para ser ouvidos por videoconferência. Os atletas - entre eles Bruno Fernandes, Coates e Acuña - dizem ter receio dos arguidos que estão em Monsanto.O advogado do Sporting pediu que, no limite, caso sejam obrigados a estar presentes em tribunal, sejam ouvidos na ausência dos arguidos.Os restantes advogados têm agora tempo para se pronunciar e sexta-feira os atletas que começam a ser ouvidos na próxima semana devem conhecer a decisão do tribunal.O guarda-redes Renan e o defesa-central Coates devem recuperar a titularidade no jogo de hoje com o Gil Vicente, em virtude de já estarem totalmente recuperados das respetivas mazelas.O Sporting foi multado em 12 631 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do jogo com o Gil Vicente (derrota por 3-1). 500 euros foram pelos insultos das claques a Frederico Varandas; 1931 euros pelo petardo deflagrado e o grosso da multa, 10 200 euros, pela tentativa de agressão ao árbitro Hugo Miguel, com um isqueiro, por parte de um adeptoA Juve Leo deu conta de um ato que classificou de "perseguição" da direção de Frederico Varandas: "Como a equipa está a fazer um campeonato brilhante, a primeira medida do presidente foi cortar a água e a luz na nossa sede." Entretanto, a Juve Leo perdeu a marca. Esta pertence a Fernando Mendes (ex-cabecilha) e só pode ser vendida na Lojaoficialjuveleo76.