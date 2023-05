Manuel Fernandes operado a tumor

Manuel Fernandes, antigo treinador e jogador do Sporting, foi na quarta-feira operado a um tumor e encontra-se internado.



No último domingo, Manuel Fernandes, que figura como o segundo melhor marcador dos Leões, foi alvo de uma homenagem no dérbi, em Alvalade.





O português de 71 anos fez grande parte da carreira como futebolista ao serviço do Sporting. Chegou aos leões, pela primeira vez, em 1975.Depois de alguns anos em Alvalade, intercalados por experiências nos Estados Unidos da América, Manuel Fernandes fixou-se no Sporting em 1979, onde permaneceu até sair para o Vitória FC, em 1987.Ao serviço dos leões, o ex-avançado conquistou dois campeonatos, duas taças de Portugal e uma supertaça. Nos 433 jogos que fez pelo Sporting, Manuel Fernandes marcou 257 golos, que fazem dele um dos melhores marcadores da história do Sporting. Na temporada de 1985/86 foi o melhor marcador do campeonato.O jogador, que se reformou, em 1889, ao serviço do Vitória, jogou também pela CUF, em Portugal. Manuel Fernandes deu os primeiros passos como técnico no Vitória FC. Foi treinador principal do Sporting em 2000/01.Nas últimas temporadas desempenhava as funções de coordenador de Scouting na equipa de Alvalade.