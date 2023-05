Manuel Fernandes está a recuperar bem da intervenção cirúrgica de que foi sujeito na quarta-feira para a remoção de um tumor na via biliar e pode ter alta dentro de 10 dias, revelou ao CM Tiago Fernandes, filho do eterno capitão do Sporting.



O antigo jogador, de 71 anos, foi operado no hospital Curry Cabral, Lisboa.









Ver comentários