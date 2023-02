Sérgio Conceição chamou para os ‘oitavos’ da Champions cinco dos jogadores que têm estado a contas com problemas físicos. O técnico do FC Porto admitiu utilizar alguns deles, embora reconheça que poderão não estar em condições para aguentarem o jogo todo.



“Estamos com esperança de um ou outro jogador, mesmo que eles não estejam preparados para 90 minutos, poderem dar o contributo.









Ver comentários