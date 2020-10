Mão-cheia de reforços para Rúben Amorim

Nuno Mendes, Eduardo Quaresma, Matheus Nunes ou Tiago Tomás são jogadores da formação lançados no último terço da época passada por Rúben Amorim que continuarão a ter protagonismo esta época no Sporting. Mas o apagão da equipa nas derradeiras jornadas pós-retoma tornou claro que era preciso acrescentar experiência a esse talento.Sem capacidade financeira para grandes investimentos, a SAD leonina seguiu dois caminhos: contratou Pedro Gonçalves (6,5 M €), Tabata (5 M €) e Nuno Santos (3 M €) ficando só com parte dos passes ou cedendo jogadores em troca e trouxe Adán e Antunes (custo zero) e João Mário e Porro (empréstimo) sem gastar dinheiro.Feddal (3 M €) e Palhinha (regresso após cedência) fecharam as contratações.