Para matar a fome, nada como um franguinho. Sérgio Conceição tinha avisado do apetite portista em acabar com o jejum na Taça da Liga, só não estaria a contar com a ajuda alheia. O troféu chega ao museu do Dragão pelas mãos de Adán. O Sporting tentou reagir, mas embateu nos postes e na expulsão de Paulinho.









