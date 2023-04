Marafona ainda complicou mas o Paços soube resistir

Marafona complicou, mas o Paços de Ferreira conquistou este sábado um empate (0-0) em Guimarães que lhe permite continuar na luta pela permanência. Ao invés, a equipa de Moreno somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer.O Vitória entrou mandão e, aos 13’, André Silva, de fora da área, obrigou Marafona a defesa difícil. Após o impacto inicial, o Paços foi ficando mais confortável, equilibrou e criou dois momentos perigosos. No primeiro, Guedes rematou cruzado ao lado; e no segundo, Holsgrove foi travado por Celton Biai.A 2.ª parte manteve a mesma toada até aos 76’, quando Johnston falhou uma boa ocasião e, no minuto seguinte, Marafona protagonizou um momento insólito: foi expulso por retardar um pontapé de baliza e, ao mesmo tempo, protestar com o árbitro. O Vitória forçou o ataque e aos 84’ Anderson falhou o golo de cabeça. Nos dez minutos de compensação, o Paços sofreu e viu Johnston e Miguel Maga ficarem perto desse golo. Mas seria Thomas, com um remate à barra aos 90+8’, a protagonizar o último grande momento.