Cristiano Ronaldo já não está a treinar em Valdebebas, Madrid, Espanha. De acordo com a 'Marca', CR7 - que durante uns dias após o Mundial' 2022 manteve a forma no centro de treinos do Real Madrid - está agora no Dubai à espera de viajar para a Arábia Saudita. O diário espanhol acrescenta que o Al Nassr espera o jogador português até ao final do ano tendo em vista a assinatura de um contrato válido até 2025.