Marca golo decisivo e faz declaração emocionada à mulher jornalista em direto

Que história maravilhosa!



Após 1 ano e 6 meses sem jogar, o Leandro Kível marcou o gol histórico da vitória do @adc_confianca e dedicou à sua esposa Tâmara Oliveira, que trabalhava na transmissão da partida!



Afastado dos relvados durante mais de um ano, Leandro Kível marcou esta terça-feira o golo decisivo no triunfo do Confiança da Série B do Campeonato Brasileiro frente ao Vitória (BA). Mas o episódio que está a correr o Mundo aconteceu após a partida, no momento em que o jogador se emocionou e dedicou o golo à sua esposa, repórter.Quis o destino que a mulher, a jornalista Tâmara Oliveira, fosse destacada para a entrevista no pós-jogo. Assim se deu a entrevista emocionada a Leandro Kível que dedicou o golo à mulher, em pleno direto.Tâmara questionou o jogador e marido sobre o significado daquele golo e rapidamente Leandro disparou: "Significa família, família Confiança, família de casa. Sofrimento de um ano e meio. Peço desculpa mas é difícil falar, aqui tem sentimento de verdade. Só tenho de agradecer aos torcedores e a você, minha esposa, chorou e vibrou junto comigo".