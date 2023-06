Estava prenunciado e ontem tornou-se oficial: Iván Marcano renovou contrato e fica no FC Porto por mais duas épocas. O defesa espanhol de 36 anos fica assim ligado aos azuis-e-brancos até 2025, formando com Pepe (40 anos) uma das duplas de centrais mais experientes das equipas de primeiro plano do futebol europeu.









