Marcano salva FC Porto no Algarve

A cidade de Portimão assistiu est, muito provavelmente, ao melhor jogo da Liga até ao momento. O FC Porto venceu, mas só nos descontos, quando Ivan Marcano evitou a perda de pontos.A paragem das seleções não fez mal ao Dragão. No primeiro tempo, a equipa de Sérgio Conceição abafou por completo o adversário, que nunca conseguiu incomodar Marchesín. Diaz deu o primeiro sinal (tiro ao poste) de que o FC Porto queria decidir o jogo rapidamente. O golo acabaria por surgir de penálti, convertido por Alex Telles, com os algarvios a contestarem (e muito) a decisão do árbitro Rui Costa, que viu mão de Jadson na área.Feito o mais difícil e com o jogo cada vez mais tombado para a área do Portimonense, os dragões voltaram a faturar perto do descanso por Zé Luis, já depois de Danilo ter atirado de barriga ao poste de Ricardo.António Folha tinha que fazer alguma coisa e assim aconteceu. Colocou Dener e foi dele o 1-2 na primeira vez que o Portimonense foi à área do FC Porto. Quase de seguida o momento alto do encontro: Anzai num remate colocadíssimo fez o 2-2 perante a apatia da defesa portista. Conceição nem queria acreditar.Logo depois, o Portimonense, por Jackson Martinez, poderia ter feito ainda mais dano. Marchesín voltou a defender o que parecia um golo certo. Depois, Alex Telles acabou expulso ( falha o jogo como Santa Clara) depois de ter derrubado Marlos que seguia isolado.Já com Fábio Silva e Soares em Campo e nos descontos sobre descontos, o FC Porto chegou ao golo da vitória através de um cabeceamento irrepreensível de Ivan Marcano.Os dragões poderiam até ter goleado, mas acabaram por vencer com muito sofrimento e sufoco um conjunto algarvio que só acordou a partir dos 74 minutos. Seguem-se os suíços do Young Boys para a Liga Europa na quinta-feira."A equipa foi decisiva, não foi o Marcano. Pelo espírito positivo e pelo que fizemos é justa a vitória", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto."Tivemos muitas ocasiões, podíamos ter fechado o jogo mais cedo. Na 1ª parte criámos situações em que podíamos ter definido melhor. Na 2ª o jogo estava controlado, o Portimonense não tinha chegado uma vez à baliza e empatou. O treinador às vezes complica. E eu compliquei. A culpa é minha, quem entende de futebol percebe o que quero dizer. Compliquei o jogo", disse o técnico."Temos de ser competentes até ao final. No último lance não o fomos e sofremos um golo que dita a derrota", disse António Folha, treinador da equipa do Portimonense."Estou contente com os meus jogadores, fizemos uma 2ª parte de sonho. Não é fácil esta reação, estar a perder por 2-0 com um grande e fazer isto. Não estávamos contentes com a forma como estávamos a jogar na 1ª parte e quisemos mudar. Eles mudaram o chip, tentámos chegar ao 3-2, tivemos oportunidades, mas o último lance, aquela desconcentração deitou tudo a perder. Custa perder assim", referiu o técnico.