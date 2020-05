Marcano sofre rotura de ligamentos no joelho. Jogador portista arrisca paragem de seis meses

Marcano sofreu um traumatismo direto no joelho direito no treino desta quinta-feira, do qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior, e não joga mais esta épocaDe acordo com a informação avançada pelo FC Porto, o central será agora submetido a uma intervenção cirúrgica, assim que estejam reunidas as melhores condições clínicas para o fazer.Depois da operação, Marcano irá enfrentar uma longa paragem, a rondar os seis meses, o que lhe retira a possibilidade de dar o contributo à equipa nos 11 jogos que restam na atual época, assim como compromete o arranque da próxima temporada. Muito provavelmente, o central espanhol, de 32 anos, poderá voltar aos relvados em novembro.Uma péssima notícia para Sérgio Conceição e para o FC Porto, que irá com certeza influenciar as movimentações do clube no próximo mercado. Marcano foi indiscutível ao longo desta época e era um dos centrais com quem o clube contava para ser peça-chave na construção do próximo plantel.