Marcel Keizer confia em Bruno Fernandes: "Está feliz e pronto para ajudar"

O sonho de Bruno Fernandes em jogar na Liga inglesa ficou adiado, pelo menos por agora. O mercado de transferências encerrou em Inglaterra, mas o médio está de corpo e alma no Sporting, garante Marcel Keizer. "É um dos melhores jogadores da Liga, mentalmente é muito forte e acredito que está pronto para ajudar a equipa", garantiu.O Sporting joga hoje, às 18h30, no Funchal, frente ao Marítimo. Na antevisão do jogo, Marcel Keizer garantiu que a goleada sofrida frente ao Benfica (5-0), na Supertaça, faz parte do passado e a equipa está focada para arrancar a Liga com uma vitória."Foi uma semana muito dura, mas estamos preparados e motivados para começar a nova época. Sabemos que o Marítimo é uma equipa complicada, vimos dois ou três jogos que fizeram na pré-época, sabemos muitas coisas, conhecemos o seu treinador e estamos preparados para começar", afirmou.O resultado pesado que o Sporting sofreu no Algarve deixou marcas no universo leonino. No entanto, o técnico holandês disse que a pressão é a mesma."Tivemos um mau resultado e agora temos de nos preparar para uma vitória. O Sporting é assim, a pressão está lá, toda a gente quer que o Sporting ganhe. Jogámos três finais [taças de Portugal e da Liga e Supertaça], ganhámos duas [taças de Portugal e da Liga] e temos de continuar", disse.Para o jogo desta tarde, Marcel Keizer não garantiu se vai voltar a jogar com três centrais, como fez frente ao Benfica. "Para nós, é bom podermos jogar de duas formas. Mas jogamos com quem está em melhor forma.""Sabemos o que queremos e é fazer melhor do que no ano passado", garantiu Frederico Varandas, na partida para a Madeira."O Sporting, independentemente do que aconteceu, só perdeu um jogo e vai querer entrar a ganhar, para conseguir o objetivo deles", disse ontem Nuno Manta Santos, treinador do Marítimo.O técnico, na antevisão do jogo com os leões, elogiou o plantel adversário: "O Sporting vale pelo seu todo. Tem muita qualidade." Nuno Santos reconhece contudo que a maior dificulade passa por escolher a equipa e os convocados para a estreia do campeonato."A minha maior preocupação neste momento é fazer uma convocatória devido ao empenhamento de todos [os jogadores] e é difícil, dentro de 28, à exceção do Bebeto e do Douglas Grolli, que estão com problemas físicos, escolher 18 para o jogo e, depois, escolher o onze. Agradeço a todos os atletas, que têm sido fantásticos e têm tido uma atitude muito grande", salientou o treinador, que esta época assumiu o comando técnico dos insulares.