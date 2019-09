Marcel Keizer despedido do comando técnico do Sporting

O técnico holandês Marcel Keizer foi esta terça-feira despedido do Sporting. A decisão foi tomada durante a manhã numa reunião entre o treinador e a direção do clube. O Sporting já confirmou à CMVM, através de comunicado, que "existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do

treinador Marcel Keiser".



O treinador dos sub-23, Leonel Pontes, assume interinamente o comando da equipa.



Keizer, de 50 anos, deixa o clube três dias depois de os 'leões' terem perdido por 3-2 na receção ao Rio Ave, em jogo da quarta jornada da I Liga.



O holandês tinha contrato com o Sporting por mais duas épocas, até 30 de junho 2021, mas não chegou a completar um ano no clube, ao qual chegou em novembro de 2018, sucedendo a Tiago Fernandes que comandava interinamente a equipa, depois de presidente Frederico Varandas ter despedido José Peseiro.



Em 2018/19, o técnico conquistou dois troféus, a Taça da Liga e a Taça de Portugal.