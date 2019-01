Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer recusa perder Acuña

Sporting defronta esta quarta-feira o Feirense pelo acesso às meias-finais da Taça de Portugal.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:30

"Não estou preparado para perder Acuña. Gosto dele como jogador e espero que fique no Sporting", disse Marcel Keizer sobre os rumores de uma possível saída do internacional argentino, que tem sido cobiçado pelo Zenit (Rússia) e Mónaco (França).



O treinador holandês celebrou esta terça-feira o 50º aniversário e espera que os leões se apresentem num nível elevado frente ao Feirense (hoje, 20h45),em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. "Eles têm avançados rápidos, são organizados e coesos. Pressionam bastante e temos de estar no nosso máximo. Nada me assusta, mas temos de jogar com muita qualidade. Queremos estar nas meias-finais", disse o técnico.



A sobrecarga de jogos durante o mês de janeiro foi novamente tema. Keizer confirmou que Bruno Gaspar não recuperou da lesão (traumatismo na anca) e defende que é necessário haver mais dias de descanso para que a qualidade do futebol seja melhor. "Temos muitos jogos e penso que para os jogadores isso é bom, mas pode ser demais. Até agora está tudo bem, mas temos de ver jogo a jogo quem está disponível. Depois do jogo com o Feirense vamos ter apenas dois dias de descanso antes de jogarmos outra vez em casa. Para a qualidade do futebol seria melhor que houvesse mais tempo de descanso".



O técnico abordou ainda as críticas dos adeptos sportinguistas, que se mostraram insatisfeitos depois do empate com o FC Porto (0-0). "Tentámos tudo o que foi possível no jogo. Foi muito tático, mas os jogadores fizeram tudo para ganhar. Se há um treinador que gosta de futebol atacante sou eu, e foi o que fizemos. No entanto, temos de controlar o jogo quando queremos atacar. Foi um encontro intenso e queríamos marcar".



"Ainda estamos nas quatro frentes"

"A Taça de Portugal não é mais importante do que o campeonato, mas é importante. São os quartos de final e queremos estar entre as últimas quatro equipas da prova. De momento ainda estamos nas quatro frentes", sublinhou o técnico Marcel Keizer.



"Uma enorme vontade de ganhar o jogo"

"O Sporting pode ser considerado favorito, por todo o seu historial e valor, mas todas as equipas têm jogos menos bons. Vamos com uma enorme vontade de ganhar o jogo e de chegar às meias-finais da prova", disse Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, em antevisão ao duelo desta quarta-feira com os leões (20h45), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.