A seleção nacional feminina de futebol parte ao final do dia desta segunda-feira rumo ao Dubai, escala da viagem até à Nova Zelândia, onde a partir de dia 23 deste mês participa no Mundial de futebol.









Antes, porém, irá receber palavras de incentivo de Marcelo Rebelo de Sousa. Às 11h00, no Palácio de Belém, o Presidente da República recebe as ‘Navegadoras’, alcunha pela qual vão ficar imortalizadas as jogadores que pela primeira vez vão colocar as cores nacionais a participar numa fase final de um Mundial de futebol de seleções femininas.

A iniciativa partiu do próprio Marcelo, no seu desejo de ficar ligado a este momento histórico.





O Mundial decorre na Nova Zelândia e na Austrália e Portugal está incluído no Grupo E, juntamente com as seleções dos Estados Unidos (campeãs do Mundo), Países Baixos e Vietname. O primeiro jogo está aprazado para o dia 23 de julho frente aos Países Baixos, seguindo-se o Vietname, dia 27 de julho, e Estados Unidos, 1 de agosto.