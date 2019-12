Marcelo Rebelo de Sousa distingue campeões do mundo de futebol de praia

A Seleção Nacional de futebol de praia, que no passado domingo se sagrou campeã do mundo, foi esta terça-feira condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, poucas horas depois de ter aterrado em Lisboa."Somos os melhores do Mundo. Um bom exemplo para todos os portugueses", salientou o Presidente da República.Mário Narciso, selecionador nacional, cumpriu a promessa que tinha feito e cortou o bigode, surgindo com novo visual. Já Madjer, que vai retirar-se, deixou pistas sobre o futuro. "O futebol de praia vai continuar a fazer parte da minha vida", referiu o capitão, de 42 anos.Em eventos distintos, esta terça-feira Marcelo Rebelo de Sousa também recebeu Ticha Penicheiro e Nélson Évora.