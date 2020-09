Marchesín abre guerra na baliza do FC Porto

A lesão muscular de Marchesín está a abrir uma guerra na baliza portista, com o reforço Cláudio Ramos e o jovem Diogo Costa a lutarem pela titularidade, no jogo de abertura da Liga frente ao Sp. Braga, no próximo dia 19.









Os dragões têm gerido com pinças a lesão do guarda-redes argentino. Só se sabe que é muscular e que o impede de treinar com o restante grupo. Já falhou o jogo de preparação com a Académica (triunfo dos portistas por 5-1) na quarta-feira, no Olival, e pode agora falhar o arranque da Liga.

O reforço Cláudio Ramos foi o guardião utilizado na partida com os estudantes, mas a verdade é que o jovem Diogo Costa foi o segundo guarda-redes na época passada. A experiência do ex-guardião do Tondela pode fazer a diferença frente a um adversário complicado como é o Sp. Braga, equipa que esteve em bom plano no jogo particular frente ao Benfica, apesar da derrota (quarta-feira) por 2-1 no Estádio da Luz.





Mas se a guerra na baliza está acesa, também na lateral-esquerda o reforço Zaidu prometeu não dar tréguas a Alex Telles. “Vim para o FC Porto para jogar. É verdade que este é o maior clube em que joguei na minha carreira e sei da qualidade de Alex Telles, mas vou lutar por um lugar na equipa”, disse o jogador nigeriano ao site OwnGoalNigeria.





A tarefa não parece ser nada fácil, pois Alex Telles foi um dos jogadores mais valiosos da Liga, com 11 golos e 8 assistências, em 31 jogos. Esta quinta-feira, a imprensa turca noticiou um eventual regresso do colombiano Falcão ao FC Porto, por empréstimo do Galatasaray, mas o negócio foi desmentido por fontes dos dragões, pois o jogador aufere um salário de 5 milhões de euros líquidos/ano.