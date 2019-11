Marchesín de regresso ao FC Porto

Marchesín, se nada de anormal acontecer, regressará à titularidade da baliza do FC Porto na Suíça, quinta-feira, ante o Young Boys, em jogo da Liga Europa, apurou o Correio da Manhã.

Tratando-se de uma partida determinante para as aspirações portistas, dizem as nossas fontes, "Marchesín será, com certeza, a primeira opção do treinador". Sérgio Conceição tem consciê...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />