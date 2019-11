Marchesín ferido e triste após festa polémica

Marchesín é um homem ferido e preocupado com a dimensão intercontinental que ganhou aquilo que poderia ser apenas mais uma festa de aniversário da mulher de um companheiro de equipa. O habitual titular da baliza do FC Porto, sabe o, chegou bastante triste à concentração da equipa nacional da Argentina, que tem dois jogos particulares agendados na Arábia Saudita e em Israel.sabe que Marchesín, provavelmente por ser o mais velho (31 anos) do quarteto de jogadores castigados pelos portistas, na sequência da festa de aniversário da mulher de Uribe, que se prolongou pela madrugada de sábado, em Canidelo (Gaia), é o que sente mais o peso da responsabilidade. O internacional argentino está "altamente preocupado" com as repercussões internacionais do caso e tem "consciência de que a sua imagem, a dos companheiros e a do clube" podem ser beliscadas, revela a fonte contactada.Marchesín "sente-se ferido e triste, pois entende que o facto de uma festa privada ter ganho dimensão pública pode prejudicar a imagem de um atleta sem ‘cadastro’", explica fonte que conhece bem o guarda-redes portista. Mas não é só Marchesín que vive com angústia o problema resultante da divulgação de imagens da festa, apurou o. Uribe, Saravia e Luis Díaz têm consciência de que se poderá "passar a imagem, errada, de que são um um grupo de rapazes que gosta de beber uns copos e de andar na noite".O FC Porto também encara o caso com preocupação, tentando desvalorizá-lo. Esta terça-feira, o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, disse que no clube "não há pena de morte" e garantiu que "o assunto será decidido internamente".Marchesín e Saravia estão ao serviço da seleção da Argentina, que na sexta-feira (17h00) defronta o Brasil num jogo particular em Riade, na Arábia Saudita. Já o encontro dos argentinos com o Uruguai, em Telavive, Israel, dia 18, pode ser cancelado devido à escalada de violência na Faixa de Gaza.Uribe e Luis Díaz estão concentrados com a seleção da Colômbia, que tem dois jogos particulares agendados com Peru (na madrugada de dia 15, à 01h30) e Equador (dia 20, à 01h00). As duas partidas estão marcadas para Miami e Nova Jérsia (EUA).O avançado Zé Luís vai falhar o jogo de hoje de Cabo Verde com os Camarões, de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), por ter perdido a ligação do voo. O jogador do FC Porto será apenas utilizado por Rui Águas no jogo com Moçambique no dia 18 (segunda-feira).