Marchesín não sai do FC Porto por menos de 8,5 milhões de euros, apurou o CM. A SAD azul-e-branca, por indicação de Sérgio Conceição, prefere manter o guarda-redes de 34 anos no plantel, mesmo com o fim do contrato (junho de 2023) a aproximar-se, pelo que recusa fazer uma venda em descontos.



Pela primeira vez numa carreira de 14 anos, o guardião argentino passou a maior parte da época no banco.









Ver comentários