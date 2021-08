Marchesín vai ser operado ao joelho para "corrigir problema no menisco"

O guarda-redes do FC Porto Agustín Marchesín vai ser esta quinta-feira operado ao joelho direito, para "corrigir um problema no menisco interno", informou o clube da I Liga portuguesa de futebol, através do site oficial.

"No boletim clínico portista figuram os nomes de Marko Grujic (treino condicionado) e Marchesín, que esta tarde vai ser submetido a uma artroscopia ao joelho direito para corrigir um problema no menisco interno", refere a nota dos 'dragões', relativamente ao treino de hoje, no Olival.

Esta temporada, Marchesín participou em apenas um jogo dos portistas, no particular diante do Lyon, em 31 de julho, depois de ter integrado a seleção da Argentina, que conquistou a Copa América.