Marco Silva goleia Manchester United em dia de Páscoa

Esta foi a maior vitória dos ‘toffees’ sobre os ‘red devils’ nos últimos 35 anos.

Por Sara Guterres | 08:50

O Domingo de Páscoa foi um dia de festa para Marco Silva, com o Everton a golear (4-0) o Manchester United, naquela que foi a maior vitória dos ‘toffees’ sobre os ‘red devils’ nos últimos 35 anos.



"Fomos a melhor equipa em campo, do primeiro ao último minuto", disse o técnico, que não contou com o internacional português André Gomes (suspenso por três jogos).



A goleada começou a ser construída logo na 1ª parte com golos de Richarlison (13’) e Sigurdsson (28’). O Everton foi para intervalo com uma vantagem confortável no marcador e no 2º tempo Digne (56’) e Walcott (64’) fecharam o resultado.



A equipa de Marco Silva subiu, assim, ao sétimo lugar (49 pontos) e aproveitou os empates do Leicester (2-2 frente ao West Ham) e do Wolverhampton (0-0 com o Brighton), embora a equipa de Nuno Espírito Santo tenha menos um jogo, tal como o Watford (oitavo classificado).



Já o Manchester United somou o sexto desaire dos últimos oito jogos oficiais e pode ficar mais distante do 4º lugar - o último de acesso à Champions - caso o Chelsea (que tem mais um jogo) vença esta segunda-feira o Burnley.



A Premier League é liderada pelo Liverpool que venceu este domingo o Cardiff (2-0) e ultrapassou o Man. City (2º).