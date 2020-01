Marcos Acuña em rota de colisão com empresário

Marcos Acuña está em rota de colisão com o seu empresário, o argentino Marcelo Simonian, apurou oO lateral-esquerdo argentino, de 28 anos, está mesmo a ponderar a mudança de agente. Osabe que os leões estão a renegociar o contrato, com uma melhoria salarial, mas só admitem negociar Acuña por uma verba superior a 20 milhões de euros.Marcelo Simonian tem estado a pressionar o jogador a sair de Alvalade. O agente reuniu-se com os responsáveis do Inter Milão, mas não chegou nenhuma proposta concreta para a compra do jogador a Alvalade.O empresário argentino começou então a pressionar o Sporting para ceder Acuña por empréstimo ao clube italiano, prometendo uma cláusula de compra obrigatória, sem revelar o valor.A insatisfação de Acuña até deu azo a especulações. Uma delas, desmentida pelo Sporting, é que teria tido um desentendimento com o diretor desportivo leonino Hugo Viana.Situação que ficou esclarecida no jogo dos leões com o V. Setúbal (triunfo por 3-1), tendo os dois assistido à partida no camarote e até trocaram algumas palavras.Acuña deve regressar à equipa de Silas no dérbi de sexta-feira, quando os leões receberem o Benfica.