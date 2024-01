Marcos Leonardo aponta à titularidade na equipa do Benfica, no jogo desta segunda-feira (18h45, Sport TV 2) com o Estrela da Amadora, apurou o Correio da Manhã.



O avançado que o Benfica contratou nesta janela de mercado ao Santos, a troco de 18 milhões de euros, terá a oportunidade de se estrear como titular frente a um adversário que se afigura difícil.









