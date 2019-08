Maré vermelha esgota Estádio da Luz na estreia frente ao Paços de Ferreira

A poucos dias da estreia na Liga, o Benfica anunciou lotação esgotada no Estádio da Luz para a receção ao P. Ferreira, sábado às 21h30.Serão perto de 65 mil pessoas aquelas que vão assistir, na casa benfiquista, ao primeiro jogo na Liga do campeão nacional e vencedor da Supertaça. A euforia trazida pela conquista do 37º título, bem como a goleada (5-0) imposta ao eterno rival Sporting, no último domingo para a Supertaça, fizeram aumentar ainda mais a expectativa dos adeptos para o encontro com a formação pacense.O Benfica informou que estarão apenas disponíveis ingressos no mercado secundário. Ou seja, os sócios detentores de Red Pass (bilhete de época) e que não possam estar na estreia dos encarnados no próximo sábado, podem vender o bilhete para este jogo em particular.O Benfica já bateu todos os recordes de vendas de lugares anuais, ultrapassando os 45 mil lugares. No mês de eleição para as férias dos portugueses, a corrida aos bilhetes foi grande e nem a hora pouco habitual do jogo (21h30) fez arrefecer a euforia dos adeptos encarnados.Entretanto, já estão definidos os dias e as horas para os encontros do Benfica referentes às jornadas 2, 3 e 4. O duelo com o Belenenses SAD, no Jamor, acontece no dia 17 (sábado) às 19h00.Na ronda seguinte do campeonato, a 24 de agosto (sábado), joga-se o primeiro clássico da época, com os encarnados a receberem o FC Porto. O jogo tem início às 19h00. Antes da pausa para os trabalhos das seleções, o Benfica vai ao Minho defrontar o Sp. Braga, no dia 1 de setembro, numa partida que começa às 21h00.O marroquino Taarabt é o principal candidato a ocupar, frente ao P. Ferreira, o lugar de Gabriel, que se lesionou no joelho direito no dérbi e deve estar ausente nunca menos de cinco semanas. O Benfica informou ontem que o jogador tem uma "lesão do ligamento lateral externo".Pedro Pereira vai ser novamente emprestado pelo Benfica. O lateral-direito vai rodar no Bristol City (II Liga inglesa) nesta temporada. O português esteve cedido, no ano passado, aos italianos do Génova.Cervi pode estar a caminho do Boca Juniors. A imprensa local afirma que o extremo pode ser cedido ao clube argentino, com opção de compra. "As pessoas chamam por ti", podia-se ler numa publicação de ontem de Salvio, em que respondia ao jogador das águias.Jonathan David, do Gent (Bélgica), está no radar do Benfica. O avançado canadiano foi o melhor marcador da Gold Cup 2019 (seis golos) e está na lista do clube da Luz. As águias querem contratar o jogador de 19 anos para a equipa B.