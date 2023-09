Marega assina pelo Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos

O avançado maliano Moussa Marega é reforço do Al Sharjah, equipa de futebol dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje o clube, depois de o jogador ter rescindido contrato com os sauditas do Al-Hilal, orientados por Jorge Jesus.

O Al Sharjah revelou a contratação do avançado através das redes sociais, sem detalhar o tempo de contrato, apesar de vários meios de comunicação apontarem para um acordo por duas épocas.

Marega, que em Portugal alinhou no Marítimo, Vitória de Guimarães e FC Porto, cumpriu duas temporadas no Al-Hilal, mas acabou por rescindir contrato com a equipa orientada por Jorge Jesus.