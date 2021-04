Marega só fica no FC Porto com Sérgio Conceição

A continuidade de Marega no plantel do FC Porto está dependente da renovação de contrato do técnico Sérgio Conceição, apurou o Correio da Manhã.

O avançado maliano está em final de contrato e ainda não renovou com o FC Porto, podendo sair no final da temporada a custo zero. Marega tem mercado, existindo uma proposta dos sauditas do Al Hilal de 15 milhões de euros, mas é um jogador do agrado do técnico. E o avançado sabe disso. Por isso, se Sérgio Conceição prolongar o seu vínculo com os dragões, o maliano também continuará no FCPorto. Será uma das exigências do treinador para continuar no Dragão.

Apesar de Marega, de 30 anos, estar em final de contrato e ainda não ter chegado a acordo com os dragões, pois exige uma melhoria salarial e um contrato superior a dois anos, o técnico portista mantém a confiança no jogador. Nesse sentido, Marega continuará a ser a referência do ataque dos dragões, mesmo tendo Sérgio Oliveira (12) e Taremi (11) mais golos. Esta época, o maliano fez 42 jogos e apontou 12 golos, dois deles na Champions, onde disputou nove jogos, e sete no campeonato em 27 partidas.



Zaidu já faz treino condicionado

Zaidu está praticamente recuperado da lesão muscular na coxa esquerda e este sábado já fez treino condicionado, depois de ter falhado o jogo de quinta-feira com o V. Guimarães (triunfo portista por 1-0).

O lateral nigeriano está assim mais perto de integrar os convocados para o jogo de segunda-feira (21h15, SportTV1) com o Moreirense. Os dragões voltam a treinar este domingo pelas 10h30 e o técnico fará a antevisão do jogo a seguir à sessão.