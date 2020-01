Mário Monteiro sobre ataque a academia do Sporting: “Vi-os a levar cinturadas”

O relato emocionado de Mário Monteiro - elemento da equipa técnica de Jorge Jesus no Sporting - marcou esta quarta-feira a 18ª sessão de julgamento relativa ao ataque à Academia de Alcochete, que decorreu no Tribunal Criminal de Monsanto. Em lágrimas, o preparador físico explicou: "Passei as festas no Brasil e vim, porque há coisas que se têm de dizer em viva voz".No tribunal, Mário Monteiro descreveu perante os cerca de 20 arguidos que marcaram presença na sessão, e que se sentavam a poucos metros de distância, o "caos" que diz ter testemunhado: "Vi o Misic levar uma ‘cinturada’.Depois, mesmo ao meu lado, vejo o Bas Dost a ser agredido. Um senhor deu-lhe com um cinto ostensivamente, outro pontapeou-o quando ele já estava no chão. Não me deixaram ajudá-lo, disseram-me que não era nada comigo".Depois da invasão, dia 15 de maio de 2018, Monteiro, de 55 anos e há 26 anos ligado ao futebol, voltou a ver os rostos dos alegados invasores. Apesar da emoção, garante que "estar frente a frente com os arguidos" não o afetou. Sobre a reunião com a direção na véspera do ataque, garante terem sido "alvo de chacota".A próxima sessão decorrerá quarta-feira. Luís Maximiano e Wendel voltarão a ser ouvidos, pois houve problemas técnicos: a gravação."Eles disseram que nos matavam se não ganhássemos a Taça de Portugal", disse André Pinto durante o depoimento feito por videoconferência. O antigo central do Sporting, agora a jogar na Arábia Saudita, explicou ao tribunal que levou "muito a sério as ameaças" de que os atletas e equipa técnica foram alvo."Eles estavam muito exaltados. Nunca tinha vivido nada assim e tive mesmo muito receio até pela segurança da minha família".‘‘Eu não sou este tipo de pessoa. sou uma pessoa humilde e de bem e vim para dizer toda a verdade’’;‘‘Aquilo foi o caos. quando cheguei ao balneário era só fumo por todo o lado";‘‘O Bruno de Carvalho veio ter connosco, depois, a perguntar o que tinha acontecido. só lhe disse: ‘acho que não é difícil perceber o que se passou’".