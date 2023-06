Marítimo apresenta queixa contra adeptos do Estrela da Amadora

O Marítimo anunciou esta terça-feira que apresentou queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para que a conduta adotada por alguns adeptos do Estrela da Amadora no play-off de manutenção na I Liga "possa ser investigada".

"Na sequência dos incidentes ocorridos, no passado domingo [sábado], no Estádio José Gomes, a Administração da Marítimo SAD decidiu apresentar participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Desta forma, a conduta adotada por alguns sócios e/ou simpatizantes do CF Estrela da Amadora poderá ser investigada e, sendo o caso, punida na sede própria e com a serenidade e objetividade que se impõem", pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial.

O encontro da primeira mão do play-off de manutenção ou subida da I Liga, disputado no sábado, na Reboleira, onde a equipa da casa venceu por 2-1, ficou marcado pela forte contestação dos cerca de 900 adeptos 'verde rubros' que se deslocaram à Amadora para assistir ao encontro, tendo, segundo os mesmos, sido ofendidos por adeptos do Estrela da Amadora.

O Marítimo notou que "não só não confunde as instituições com as (ou algumas) pessoas ligadas às mesmas, como nunca contribuirá para inflamar o ambiente de qualquer jogo ou competição", mas que entende "que não pode compactuar com condutas antidesportivas e socialmente incorretas, e que em nada contribuem para a valorização do futebol profissional e do desporto".

O Marítimo, que recebe às 20h15 de sábado o Estrela da Amadora para a segunda mão do play-off, apela a que os seus adeptos "se foquem em encher o 'caldeirão' e apoiar, de forma efusiva e incondicional, sempre com o desportivismo, a boa educação e a arte de bem receber que são apanágio dos madeirenses".