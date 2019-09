Marítimo contrata médio brasileiro Lynconl ao Portimonense

O Marítimo, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta segunda-feira a contratação do médio brasileiro Lynconl Nunes ao Portimonense.Lynconl é um médio-centro, de 22 anos, que jogou na formação sub-23 do emblema algarvio na temporada passada, tendo feito oito partidas na Liga Revelação.O jogador foi formado no Itaboraí e passou ainda no seu país natal pelo Paragominas e no Ypiranga do Macapá.