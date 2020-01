Marítimo e Guimarães empatam sem golos na Madeira

Marítimo e V. Guimarães empataram este domingo a zero, resultado justo face ao equilíbrio patenteado.Os insulares entraram melhor em campo, testando por duas ocasiões a agilidade de Douglas. Com o decorrer dos minutos, os vimaranenses subiram de produção e construíram bons lances ofensivos.Na segunda metade, o figurino dos acontecimentos pouco ou nada se alterou, com a intensidade e ambição pela baliza contrária a prevalecer, mas faltava o golo para apimentar o bom jogo.Os vitorianos acabaram por assumir as rédeas do jogo e Tapsoba (76’) esteve perto de marcar num bom golpe de cabeça, mas Amir impediu os intentos com uma defesa de grande nível. Sobre o apito final, Amir voltou a negar o golo, desta feita a Bruno Duarte em novo golpe de cabeça. Um bom jogo, onde só faltou o essencial: o golo.