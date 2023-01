Marítimo foi ao fundo em poucos minutos frente ao Vizela

O Vizela venceu este sábado confortavelmente o Marítimo por 3-0, num jogo que cedo ficou encaminhado no sentido do triunfo da equipa de Manuel Tulipa.Logo aos três minutos, uma assistência de Samu para Osmajic resultou no primeiro golo do avançado montenegrino, que dois minutos depois bisou quando apareceu isolado perante Carné, outra vez por obra de um excelente passe de Samu. O Vizela dominou amplamente o jogo até ao intervalo e ficou a dever a si próprio uma vantagem ainda mais generosa, perante um Marítimo inexistente e que, pouco depois do reatamento, ainda complicou mais a sua tarefa quando Matheus Costa foi expulso por travar Osmajic quando este seguia isolado para a baliza (Manuel Oliveira recorreu ao VAR para retificar a primeira decisão em que mostrou amarelo).O Vizela havia ainda de chegar aos 3-0, aos 75 minutos, na sequência de um pontapé de canto apontado por Kiko Bondoso e desviado por Anderson. Vitória fácil dos vizelenses diante de um Marítimo que até vinha de um triunfo sobre o Sporting.