Num jogo importante na luta pela manutenção, o Marítimo venceu este sábado o Farense (1-0) e ultrapassou-o na tabela, deixando-o numa posição mais delicada. No primeiro tempo os algarvios até foram mais assertivos e aos 33', na sequência de um canto, apontado por Lucca, Ryan Gauld cabeceou para defesa apertada de Amir a meias com a barra e na recarga Amine obrigou o guarda-redes iraniano a nova intervenção para evitar o golo. No seu único momento perigoso, aos 43', o Marítimo marcou, com Alipour a aproveitar alguma passividade adversária.









Logo após o reatamento, Pedro Henrique perdeu o empate de forma incrível. O jogo ficou frenético, com lances de perigo junto das duas balizas, sendo que numa delas brilhou Amir, tornando-se um obstáculo intransponível para o Farense.