O Marítimo venceu este domingo o Portimonense, por 2-1, num jogo em que o árbitro André Narciso anulou dois golos aos algarvios, originando fortes protestos da equipa alvinegra.









O primeiro golo anulado, aos 29’, chegou após uma conversão de uma grande penalidade em que Carlinhos tocou duas vezes na bola na altura do remate. Aos 45’, o árbitro do Porto anulou outro tento aos algarvios, desta vez devido a suposto fora de jogo de Aylton Boa Morte. No decorrer desta jogada, e já nos descontos da primeira parte, uma rápida reposição de bola por parte do Marítimo culminou com o primeiro golo a contar, por Rafik, que fez o 1-0.

O jogo manteve-se muito ativo na segunda parte e o Portimonense trouxe alguma justiça ao jogo com um golo de Fabrício, na conversão de outra grande penalidade, aos 68’, fazendo o 1-1. O golo da vitória do Marítimo chegou já nos descontos finais, pelo avançado Joel Tagueu: recuperação de bola dos insulares no meio-campo que deu início a um contra-ataque e o camaronês fechou as contas.