O Marítimo confirmou o bom momento que atravessa, ao vencer este sábado em Braga por 1-0. O 1º tempo foi praticamente de sentido único, com o Sp. Braga a dominar e a criar alguns momentos de perigo que o Marítimo foi resolvendo. No melhor lance dos arsenalistas, aos 13’, uma bomba de Galeno foi desviada por Paulo Victor para o poste. Destaque ainda, aos 37’, para a expulsão de Carlos Carvalhal, alegadamente por palavras dirigidas ao árbitro Gustavo Correia.





A 2ª parte trouxe um Marítimo mais atrevido e aos 59’ Matheus teve de se aplicar para evitar o golo de Beltrame na cobrança de um livre. O Sp. Braga sentiu o perigo e voltou a dominar o jogo, mas seriam os madeirenses a chegar ao golo aos 90’, num bom remate do defesa Cláudio Winck, que dessa forma abrilhantou o seu 50º jogo com a camisola do Marítimo. Longe do seu melhor, a equipa de Carlos Carvalhal não ganhou pelo segundo jogo consecutivo em casa, depois do empate cedido frente ao Famalicão.