Marko Grujic desfalca FC Porto por lesão, Zaidu recuperado para a Taça da Liga

O futebolista sérvio Marko Grujic contraiu uma tendinopatia do isquiotibial à direita, informou esta terça-feira o FC Porto, num dia em que o nigeriano Zaidu completou a recuperação de uma rotura no adutor da coxa esquerda.

Utilizado em 21 jogos esta época, o médio Marko Grujic juntou-se a Francisco Meixedo e ao brasileiro Evanilson no boletim clínico dos 'azuis e brancos' e deverá ficar ausente do encontro com o Académico de Viseu, na quarta-feira, das meias-finais da Taça da Liga.

Nas opções do treinador Sérgio Conceição pode surgir o defesa esquerdo Zaidu, que se tinha lesionado durante o êxito na receção aos espanhóis do Atlético de Madrid (2-1), em 01 de novembro de 2022, da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.