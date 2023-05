"Marquês? Não vejo a hora de chegar lá: Lucas Veríssimo ansioso por festejar título de campeão com os adeptos

Lucas Veríssimo assumiu estar ansioso pela festa juntamente com os adeptos do Benfica no Marquês de Pombal. "Temos de desfrutar desta noite. Foi suado do início ao fim, o nosso grupo é muito bom, muito unido e merecemos festejar", disse o central brasileiro, em declarações à BTV, logo após o jogo com o Santa Clara ().E continuou: "Este é um grupo jovem mas de muita qualidade, com jogadores formados no Seixal. A formação aqui é sensacional. O ano mostra isso, pois temos vários [jogadores] aqui [na equipa principal]. Marquês? Não vejo a hora de chegar lá!"