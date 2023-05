O Marquês de Pombal já está reservado caso o Benfica faça este fim de semana a festa do título - este sábado caso o FC Porto perca em Famalicão (mais na página 12) ou domingo se as águias vencerem em Alvalade. Ainda esta sexta-feira começaram a ser colocadas grades no emblemático local onde os adeptos lisboetas costumam festejar as conquistas dos campeonatos.









