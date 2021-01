Marta, uma das melhores jogadoras da história, anuncia noivado com colega de equipa

A brasileira Marta Vieira da Silva, eleita seis vezes pela FIFA a melhor jogadora de futebol do mundo, acaba de anunciar aos 2,3 milhões de seguidores que a acompanham na rede social Instagram, que está noiva da futebolista norte-americana Toni Deion Pressley, sua colega de equipa no Orlando Pride, clube com sede em Miami, nos Estados Unidos.

"Este é um novo capítulo na história que estamos escrevendo juntas", escreveu a atacante brasileira na publicação que fez ao mundo, onde surge ao lado de Pressley, com quem mantém uma relação há praticamente dois anos.

Marta, agora com 34 anos, caminha para o final da carreira como futebolista, mas soma feitos inéditos na história do futebol feminino no seu país e no mundo: é a maior goleadora da seleção brasileira e dos Mundiais, palco onde já jogou por cinco ocasiões.