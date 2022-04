Martínez antes do champanhe: FC Porto deixa Sporting para trás e vai ao Jamor

Noite de muita chuva no Porto, quem sabe se para amainar o ambiente quente que se gerou bem antes do encontro. Pepe, Matheus Reis e Tabata foram castigados no âmbito do último clássico para a Liga. Recursos entregues e punições suspensas, logo, todos na ficha de jogo que, afinal, não incluiu Slimani.







Sarabia até marcou (14’), mas o lance foi logo anulado por fora de jogo. Porro ainda viu um remate desviado causando algum frisson logo a seguir, porém, seria Zaidu o dono da melhor oportunidade de golo, num contra-ataque portista que acaba com o lateral na cara de Adán. O remate sai ligeiramente ao lado. Intervalo e zero a zero, já ganhava o FC Porto, face ao 1-2 da primeira mão.

A segunda parte abre (51’) com a única claríssima oportunidade do Sporting em todo o jogo. Matheus Nunes, na cara de Marchesín, não conseguiu bater o argentino, que reagiu com uma bela defesa. O que poderia servir de dínamo para uma maior pressão leonina na esperança de reviravolta, afinal foi apenas o canto de cisne dos homens de Rúben Amorim.



É que, a partir daí, só deu FC Porto no Dragão. Principalmente, pela ação incansável de Vitinha, que viria a protagonizar até três remates muito perigosos, um deles que acaba a rasar a barra e outros dois a obrigar a intervenções de Adán.



Rúben mexia na equipa e a equipa não reagia. Conceição mexeu na equipa e foi logo golo. Sem exagero. Toni Martínez entrou aos 81’ e marcou 53 segundos depois. Passe longo do ex-castigado Pepe e o espanhol a dominar de direito para marcar de esquerdo. O golo ainda foi anulado e a decisão revertida pelo VAR. Punhal definitivo na eliminatória e Sérgio a rir por último: há dobradinha à vista.



POSITIVO E NEGATIVO

Conceição ri por último

O bate-boca que antecedeu o encontro aqueceu os ânimos. Em campo, Conceição foi o último a rir. Segunda parte fortíssima do FC Porto culminada na decisão de colocar Toni Martínez: num minuto fez golo. Pepe passou de castigado a decisivo: fez a assistência.



Semana ‘horribilis’

Duas derrotas com os rivais, dois objetivos por água abaixo, tudo em poucos dias. Péssima semana para o Sporting de Rúben Amorim, que ontem desapareceu do jogo a partir dos 51 minutos.



ARBITRAGEM

1 amarelo, 1 vermelho

Decidiu bem ao mandar jogar perante as queixas de penáltis na primeira parte. Único amarelo do encontro foi a Evanilson, precisamente por simulação. Quando voltou a puxar dos cartões foi para expulsar Porro - e novamente bem.



"O Pepe merecia estar neste jogo"

“Fazia parte da estratégia ter a equipa num bloco médio/alto. Faltou um pouco de bola no primeiro tempo. Depois conseguimos tê-la na segunda . Foi um jogo muito adulto da minha equipa. Parabéns ao jogadores, que interpretaram bem aquilo que foi trabalhado”, disse Sérgio Conceição que colocou travão na euforia: “Estou feliz mas ainda não conquistámos nada”. O técnico revelou que pensava que não ia ter Pepe para o jogo. “Até duas horas antes do jogo ia jogar o Fábio Cardoso. Depois à ultima hora surgiu esta situação. O Pepe merecia estar neste jogo e viver as emoções neste clássico. Foi uma questão de justiça”, salientou. “Quero dar os parabéns ao Tondela pela presença na final. Esta equipa técnica tem uma terceira oportunidade para inverter o que aconteceu nas duas últimas no Estádio do Jamor [duas derrotas].”



"Slimani? Não jogou por opção minha"

Rúben Amorim admitiu que a equipa não esteve bem na 2ª parte e que não criou perigo. Perante essas dificuldades e quando precisava de marcar pelo menos dois golos, o treinador do Sporting foi questionado sobre o motivo da ausência de Slimani dos convocados: “Não jogou por opção minha. Os jogadores que treinam melhor são convocados e jogam. Posso arriscar o meu trabalho, perder eliminatórias, mas até ser treinador será assim.”





O técnico leonino não desgostou da exibição na 1ª parte, mas admitiu uma quebra após o intervalo: “A partir dos 60 minutos deixámos de ter uma boa construção. Tentámos colocar a bola nas costas, mas faltou velocidade.”





Amorim estabeleceu como objetivo até ao fim da época “segurar o 2º lugar” na Liga e “preparar a próxima época para lutar por títulos”.



Vitinha conduz Dragão ao Jamor

Marchesín – Uma saída em falso e uma defesa segura no primeiro tempo. Depois foi gigante a travar remate de Matheus Nunes.

Pepê – Começou com alguns problemas. Depois arrancou para uma segunda parte de nível. Nem parece que é extremo de raiz.

Mbemba – Bem nas dobras a Pepê. Depois foi o habitual muro na defesa.

Pepe – Muito atento às movimentações de Paulinho e companhia. Assistência perfeita para o 1-0.

Zaidu – Velocíssimo. Desperdiçou a melhor chance da primeira parte. Teve novo tiro com muito perigo perto do final do jogo.

Grujic – Exibição equilibrada mas sem deslumbrar.

Otávio – Sempre no seu estilo brigão a discutir todas as faltas. Pegou no jogo no 2º tempo e a equipa melhorou

Fábio Vieira – Só se viu no primeiro tempo num remate torto quando podia fazer melhor. Veio transfigurado do balneário e foi muito por sua culpa que os portistas melhoraram.

Evanilson – Correu muito mas não teve bola.

Vitinha - Não fez uma grande 1.ª parte. Depois do descanso foi gigante e deu o controlo de jogo à equipa. Três remates com perigo.

Taremi – Bem controlado pelos defesas do Sporting.

Toni Martínez – Entrou e marcou um belo golo.

Galeno – Entrou mexido.

Eustáquio – Sem tempo.



Reis sem súbditos à altura

Adán – Não fez uma defesa na 1ª parte. Com mais trabalho no 2º tempo, esteve seguro aos 58’ e aos 72’.

Neto – Vários passes errados que dificultaram a construção de jogo. Foi cumprindo a defender.

Coates – Sempre bem posicionado, como quando cortou lance perigoso aos 44’.

Gonçalo Inácio – Travou duelo intenso com Evanilson. Não chegou a tempo para a dobra no golo de Martínez.

Porro – Boas descidas pelo flanco, mas ineficaz nos cruzamentos. Acabou expulso após entrada perigosa.

Matheus Reis - Foi dos mais regulares a defender e tentou ajudar a atacar. Isolou Matheus Nunes com um passe de mestre.

Ugarte – Foi o elemento mais ativo no meio-campo. Muito combativo e faltoso. Eclipsou-se na 2ª parte.

Matheus Nunes – Passou ao lado do jogo até ao intervalo. Falhou a melhor oportunidade da sua equipa, num lance em que se esperava mais.

Pedro Gonçalves – Uma sombra do jogador que foi a época passada. Infrutífero.

Paulinho – Jogo de sacrifício. Mais vítima da incapacidade da equipa do que réu.

Sarabia – Noite atabalhoada. Nunca colocou a sua técnica em campo e desapareceu depois do intervalo.

Ricardo Esgaio – A equipa não melhorou com ele.

Edwards – A sua entrada teve um efeito nulo.

Palhinha – O que ia fazer entrando aos 86 minutos?

Nuno Santos – Idem.