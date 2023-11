Martínez considera que declarações de Conceição foram descontextualizadas

O selecionador de Portugal de futebol, o espanhol Roberto Martínez, admitiu esta segunda-feira que as declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após a estreia de João Mário na equipa das 'quinas' tenham sido descontextualizadas.

"Não posso interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição. Tenho uma relação de muito respeito com todos os treinadores em Portugal e não acho que estas declarações tenham um contexto negativo. Eu tenho experiência. Nós temos de falar publicamente todos os dias. É normal que algumas palavras não tenham o contexto que queremos dar, mas a minha relação com o Sérgio é muito boa", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador foi confrontado com as declarações do treinador dos 'dragões', depois de Conceição se assumir satisfeito pela estreia de João Mário na equipa das 'quinas', apesar de ironizar que o lateral chegou aos 'azuis e brancos' a "dormir", referindo que o seu trabalho é "acordá-lo" e faze-lo perceber que "tem um treinador português e não um espanhol".

"Acho que o Sérgio falou de um jogador como o João Mário, que foi um exemplo. A sua atitude e desempenho foi de alto nível, jogou todo o jogo [na vitória por 2-0 com a Islândia, no dia 19]. Acho que a nossa seleção ajuda os jogadores novos, porque não trabalhamos com 23 jogadores, mas com 40 e o exemplo do João Mário foi perfeito", referiu.

O selecionador esteve presente na renovação do contrato da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o BPI, até 2030, juntamente com Francisco Neto, responsável técnico da seleção feminina, reiterando a boa relação que tem com todos os treinadores, Sérgio Conceição incluído.

"Quando há palavras sem contexto, Acho que é normal e é fácil ter uma ideia que não é a dele. Não falei com ele mas falarei, não por essa razão, como falo com os treinadores dos nossos jogadores", vincou Martínez.

O 'timoneiro' da seleção nacional disse aguarda com expectativa o sorteio da fase final do Euro2024, que vai ser disputado na Alemanha, para a definição de objetivos, mas também para encontrar adversários na preparação.

"Vamos escolher os adversários [dos três jogos particulares] depois do sorteio, no sábado. Depois, procuraremos o adversário para a segunda data de março e para os dois antes do Europeu. Foi importante trabalhar e ter o apuramento que fizemos para estarmos no pote 1, mas para os sorteios é preciso sorte", advertiu.

Em 2024, Portugal vai defrontar a Suécia, que ficou afastada da fase final, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

"Esse jogo é importante para nós. Agora, temos dois passos importantes, o estágio em março, com dois jogos para finalizar a lista dos convocados, e dois jogos para preparar o Europeu. A Suécia não está na fase final e isso é uma surpresa, dada a qualidade dos seus jogadores (...). E poder jogar no estádio do Vitória de Guimarães também vai levar a nossa seleção a outros adeptos", explicou.

Martínez foi instado a avaliar o avançado sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, tendo em vista o próximo embate da equipa das 'quinas'.

"Acho que é um jogador estrangeiro mais impactante da I Liga portuguesa. E, para nós, é interessante defrontar um ponta de lança que pode fazer tudo, é bom finalizador, precisamos de adversários com bom nível", reconheceu.

Sobre os objetivos nacionais para o Euro2024, o selecionador foi cauteloso.

"A seleção tem um sonho que é dar tudo. Estamos preparados para dar tudo. Para isso, precisamos de ver o sorteio, passar o grupo e, passo a passo, ver onde podemos chegar", rematou.