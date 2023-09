Martínez diz que Portugal pode melhorar e quer melhor exibição com o Luxemburgo

O selecionador Roberto Martínez afirmou este domingo que Portugal pode melhorar o seu nível exibicional e espera que isso aconteça já na segunda-feira frente ao Luxemburgo, apesar de ser um jogo "difícil", no apuramento para o Euro2024 de futebol.

"Gosto de ter uma equipa ganhadora, com qualidade sem bola e com bola. Na Eslováquia (1-0), as qualidades sem bola foram de alto nível. Com bola, não tivemos os momentos que podemos ter, ainda mais tendo em conta as qualidades individuais que há no balneário. Mas, a atitude e o esforço foi fantástico", afirmou Roberto Martínez.

O técnico de 50 anos falava aos jornalistas no Estádio Algarve, palco do duelo com os luxemburgueses, na conferência de imprensa de antevisão da sexta jornada do Grupo J.