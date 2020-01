Martinez resolve expulsão precoce e dá três pontos ao Famalicão na casa do Boavista

Toni Martinez deu os três pontos ao Famalicão na casa do Boavista (0-1). O único golo foi marcado perto do fim da partida (81’) em que a equipa famalicense jogou com dez desde o primeiro minuto.A vitória permite manter a terceira posição na tabela.O guardião Defendi foi expulso no início do jogo mas, mesmo em inferioridade, o Famalicão olhou o Boavista nos olhos. Na primeira parte, oportunidades de golo para as duas equipas, em que Fábio Martins (Famalicão) e Heriberto (Boavista), ambos isolados, desperdiçaram.No segundo tempo, o Boavista entrou por cima, mas foi o Famalicão a ganhar a lotaria com o remate de Toni Martinez que, após desmarcação na direita, conseguiu entrar na grande área e de pé direito fuzilou a baliza de Helton Leite.Uma vitória assegurada também graças a uma grande exibição de Vaná, que evitou várias vezes o golo do Boavista.