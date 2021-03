Matheus Nunes e Antunes acusaram positivo à Covid-19 e, apesar de já estarem isolados, estão a gerar de alarme no Sporting.









O médio brasileiro e o lateral esquerdo português estão fora das opções para o jogo deste sábado (20h30, SportTV1) com o V. Guimarães. Estes dois casos positivos levaram os leões a reforçarem ainda mais as cautelas contra a doença. Nos testes PCR realizados esta quinta-feira ao plantel com vista ao jogo em Alvalade, todos os outros jogadores acusaram negativos.

Os leões voltam a estar preocupadas com a possibilidade de novo surto no plantel, numa altura crucial da temporada. A equipa lidera o campeonato e a estrutura teme perder os jogadores mais influentes na equipa.





Além disso, existe a preocupação de que os jogadores que estiveram infetados em setembro possam perder a imunidade (segundo alguns estudos pode ser de seis meses). Uma situação que coloca em risco jogadores habituais titulares como Gonçalo Inácio, Palhinha, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Mas há outros elementos na mesma situação, como Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Rodrigo Fernandes e Plata. Luís Neto e Tabata foram contaminados mais tarde, em janeiro. No plantel registaram-se ainda os casos de ‘falsos positivos’ de Nuno Mendes e Sporar, este último já cedido até ao final da temporada ao Sp. Braga.





Mas também há vários elementos da equipa técnica que já estiveram contaminados, entre eles, o treinador Rúben Amorim. Segundo o CM apurou, os leões estão a estudar várias situações, uma delas passa mesmo pela criação de uma bolha, ou seja, o isolamento dos jogadores para garantir a impossibilidade de contágio na equipa. O plantel é curto e a reta final da temporada aproxima-se. O Sporting defende uma diferença de 10 pontos para o segundo classificado, o FC Porto, 11 para o terceiro (Sp. Braga) e 13 para o quarto (Benfica).





Nuno Santos falhou esta quinta-feira o treino do Sporting devido a uma tendinopatia na coxa esquerda e deve falhar o jogo com o V. Guimarães. Amorim deve fazer descair Tiago Tomás (tem jogado ao centro) para a direita, colocando o já recuperado Paulinho no centro. Pedro Gonçalves jogaria então mais sobre a esquerda. Amorim também vai ter de mexer na defesa para colmatar o castigo de Coates. Neto ou Matheus Reis são as opções.